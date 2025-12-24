El Consejo Directivo de la SUNEDU elige a Vicente Espinoza como nuevo superintendente

El Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) eligió a Vicente Paul Espinoza Santillán como nuevo superintendente de la institución tras la renuncia de su predecesor “por temas personales”. Esta renovación en la cabeza de la institución se produce conforme a lo establecido en la Ley Universitaria.

“Con esta decisión, la Sunedu asegura la continuidad de la gestión institucional y el normal desarrollo de las funciones que le corresponden en el marco del sistema universitario”, informó la institución por sus canales oficiales.

Recordemos que, durante la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Sunedu del 17 de diciembre, Manuel Castillo Venegas presentó su renuncia al cargo por “estrictos motivos personales”. El cargo quedó de manera temporal encargada a la Dra. Susana Paredes Díaz, consejera representante de la institución.

PERFIL DEL NUEVO SUPERINTENDENTE

En tanto, Espinoza Santillán es doctor en Derecho, maestro en Gobernabilidad y Desarrollo Organizacional y abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. En su trayectoria profesional, se desempeñó como presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y actualmente es decano del Colegio de Abogados de Lima Sur. Asimismo, fue director de la Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario de la Sunedu.

El 12 de diciembre de este año, Vicente Paul Espinoza Santillán se incorporó como nuevo integrante de su Consejo Directivo, en calidad de representante del Ministerio de Educación (Minedu).

