Investigaciones fiscales señalan vínculos de alcalde de Carabayllo con alias ‘El Jorobado’

El alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza Cueva, fue recientemente víctima de amenazas luego de que lanzaran una granada de guerra en la puerta de su casa. Según relata, le hicieron llegar cinco amenazas y las cinco acabaron en atentados. Su versión es que se debe a su enfrentamiento a las bandas de tráfico de terrenos.

De acuerdo a documentos fiscales, testimonios reservados y audios interceptados a los que tuvo acceso Punto Final, las amenazas tendrían otro origen. Es más, testimonios de la investigación de “Los sanguinarios de la construcción” indican que Pablo Mendoza no es un alcalde que se enfrenta a las mafias, sino que aprendió a convivir con ellas.

Según la investigación de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado desde la Municipalidad de Carabayllo, Pablo Mendoza habría direccionado contrataciones y adjudicaciones a favor de personas y empresas vinculadas a la organización criminal de Adam Smith Lucano, alias ‘El Jorobado’.

La municipalidad de Carabayllo, según la investigación, funcionaba como plataforma política de la organización criminal que llevaba años controlando Lima Norte.

En uno de los audios interceptados con orden judicial, Adam Smith Lucano conversa con su círculo más cercano sobre su poder. Lucano hace alarde de sus contactos y privilegios, y menciona un sobrenombre al ser consultado si iba a realizar un evento en una piscina de Carabayllo.

De acuerdo al testimonio del testigo protegido, Adam Smith Lucano y su lugarteniente ‘El Negro Marín’ habría apoyado la campaña electoral de quien luego se convirtió en el alcalde de Carabayllo.

Punto Final accedió en exclusiva a decenas de conversaciones interceptadas en esta investigación donde se señala que el sistema criminal millonario de la extorsión en Lima Norte necesitaba municipalidades amigas.

Los audios revelan algo clave: en Carabayllo, los eventos que organizaba “El Jorobado” no tenían problemas. Las Fiscalizaciones municipales no eran impedimento para los promotores de eventos y para el funcionamiento de locales vinculados a Lucano Cotrina.

Finalmente, la investigación señala que dentro de la municipalidad existirían trabajadores vinculados a la organización como empleados fantasmas. Un personaje clave habría sido Braulio Baltuano, quien sería un operador, coordinador y enlace de la banda criminal con la municipalidad.

