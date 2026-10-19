Presidentes Keiko Fujimori y Daniel Noboa se reunirán este martes en encuentro presidencial Perú-Ecuador

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibirá este martes 20 de octubre en Palacio de Gobierno al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, para participar en el Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador. La reunión buscará establecer compromisos de cooperación bilateral, con énfasis en la seguridad de la frontera compartida, la lucha contra el crimen organizado y el desarrollo de las poblaciones de ambos países.

Se preveé que durante este evento se firme la Declaración Presidencial de Lima 2026, documento que reunirá los compromisos asumidos por los gobiernos. La agenda también contempla una sesión plenaria con la participación de ministros de las dos naciones, luego de las reuniones bilaterales destinadas a abordar asuntos de sus respectivas áreas. La jornada incluirá, además, el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN), que pasará de Ecuador a Perú.

ACUERDOS PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA

Como parte de los preparativos para el encuentro presidencial, este lunes 19 de octubre se realizó en Lima la XVIII Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y su par Roberto Kury.

Durante esta reunión, se aprobó el Plan de Acción de Lima 2026. Asimismo, se preparó la declaración que suscribirán ambos mandatarios durante el gabinete binacional. Entre las prioridades acordadas figuran las acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional, el contrabando, el tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal en la zona fronteriza.

COOPERACIÓN SOCIAL Y COMERCIO BILATERAL

La agenda de trabajo también comprende iniciativas de cooperación social y facilitación del intercambio comercial. Durante la reunión de la Comisión de Vecindad se resaltó el intercambio de experiencias basado en el modelo peruano de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS).

Además, se destacaron los avances en la facilitación del comercio mediante nuevos protocolos sanitarios, orientados a contribuir al intercambio entre ambos países.

La Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana fue establecida en 1998 y funciona como instancia preparatoria de los encuentros presidenciales y gabinetes binacionales. Este mecanismo permite revisar los compromisos existentes y proponer nuevas acciones de cooperación

Desde 2007, Perú y Ecuador han celebrado 16 ediciones de este espacio de diálogo. La reunión de este martes permitirá establecer las prioridades bilaterales para los próximos compromisos y formalizar los acuerdos que quedarán recogidos en la Declaración Presidencial de Lima 2026.

VIDEO RECOMENDADO