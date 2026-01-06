Cuba publica la identidad y fotografía de los 32 cubanos fallecidos durante ataque de EE.UU. en Venezuela

El Gobierno de Cuba publicó la identidad —con los nombres y fotografías— de los 32 ciudadanos cubanos muertos durante el ataque armado desplegado por Estados Unidos, durante la captura del líder del régimen chavista Nicolás Maduro. La información fue publicada por el diario oficial Granma, luego compartida por la plataforma de Facebook del Ministerio del Interior.

La publicación incluye una declaración de “honor y gloria” para los 32 fallecidos, a quienes se considera víctimas de un actor criminal de agresión y terrorismo de Estado perpetrado por Estados Unidos en contra de Venezuela.

“Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, se lee en la publicación del Ministerio del Interior.

Además, el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel acompañó las declaraciones públicas de luto nacional. Entre los fallecidos, 20 pertenecían al Ministerio del Interior y entre ellos se encontraban coroneles, un teniente y cuatro mayores. Otros 12 fueron identificados como integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

TRUMP ASEGURA QUE CUBA ESTÁ A PUNTOS DE CAER

El último domingo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba está a punto de caer y que su economía está en ruina, escenario que podría empeorar porque dejaría de tener acceso al petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro y el anuncio de que EE.UU. pasará a controlar el Gobierno y el petróleo del país sudamericano.

En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó ahondar más sobre las amenazas que lanzó Donald Trump contra Cuba y su presidente Miguel Díaz-Canel. Se limitó a decir que el Gobierno cubano es un gran problema.

