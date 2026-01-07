Trump anuncia que Venezuela solo comprará productos fabricados en Estados Unidos tras Acuerdo Petrolero

La incertidumbre que se vive en Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, de a pocos se va disipando entre anuncios del presidente de los Estados Unidos sobre el futuro de la relación entre Venezuela y el Gobierno de Donald Trump, quien informó que Venezuela pasará a comprar exclusivamente productos estadounidenses bajo el “nuevo Acuerdo Petrolero” que vienen negociando.

El mandatario estadounidense hizo énfasis principalmente en productos agrícolas, medicamentos. dispositivos médicos y equipos que serán destinados a mejorar la infraestructura energética de Venezuela.

Trump señaló que existe un compromiso de Venezuela para hacer negocios únicamente con Estados Unidos como su principal socio comercial: “ “Venezuela se compromete a comprar solo productos hechos en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”.

Consideró que el acuerdo es positivo tanto para Venezuela como para Estados Unidos, ya que aceptar comprar exclusivamente productos estadounidenses “es una elección inteligente”.

VENEZUELA ENVIARÁ 50 MILLONES DE BARRILES DE PETRÓLEO A ESTADOS UNIDOS

A través de su red social, el líder de la Casa Blanca anunció que Venezuela enviará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, actualmente sancionados, a Estados Unidos. Este se venderá a precio de mercado y el dinero será controlado por la presidencia de Estados Unidos para garantizar que “se use en beneficio de los pueblos de Venezuela y estadounidense”.

Finalmente, Trump señaló que se comunicará con el Secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright. para que ejecute el traslado de los millones de barriles de petróleo lo antes posible. También está en sus planes enviar compañías petroleras a invertir en reparaciones de la infraestructura para que comiencen a ganar dinero.

VIDEO RECOMENDADO