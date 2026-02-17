María del Carmen Alva y Héctor Acuña son los primeros candidatos inscritos para reemplazar a José Jerí

La expresidente del Congreso, María del Carmen Alva, es la primera candidata inscrita para asumir nuevamente la titularidad de la Mesa Directiva y, con ello, ocupar la presidencia de la República como encargada en reemplazo de José Jerí, tras ser censurado por el Pleno del Parlamento. Minutos después se sumó la postulación de Héctor Acuña.

En el caso de María del Carmen Alva, ella fue la primera presidenta del Congreso del periodo 2021-2026, cuando el Gobierno era dirigido por el expresidente Pedro Castillo, actualmente recluido en el penal de Barbadillo.

Su oficio dirigido a la Oficialía Mayor del Congreso ingresó a mesa de partes antes de las 6 de la tarde, hora límite para inscribir las listas. El documento lleva la firma de Edwin Martínez, en calidad de vocero titular de Acción Popular.

Por su parte, Héctor Acuña intentó en legislaturas pasadas ser presidente del Congreso sin éxito. En esta ocasión llega con el respaldo de Jorge Montoya, en calidad de portavoz titular de la bancada Honor y Democracia.

REEMPLAZO DE JOSÉ JERÍ SERÁ ELEGIDO EL MARTES

Durante la sesión del Pleno extraordinario, el presidente encargado de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi, anunció que este miércoles 18 de febrero se definirá quién reemplazará a José Jerí en la presidencia de la República de forma transitoria. La votación se realizará desde las 6 de la tarde.

José Jerí fue censurado con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones por el Pleno del Congreso de la República. Esto luego que se viese fuertemente cuestionado por el ‘Caso Chifagate’ y por la contratación de jóvenes profesionales tras reuniones con él, algunas incluso en altas horas de la noche.

Finalmente, se confirmó que el parlamentario Edgard Reymundo Mercado, del Bloque Democrático Popular, también logró inscribirse como candidato. El cuarto inscrito es José María Balcazar, quien aseguró que buscará el consenso entre bancadas para obtener los votos suficientes.

VIDEO RECOMENDADO