María Corina Machado tras captura de Nicolás Maduro: “Regresaré a Venezuela lo antes posible”

La premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen chavista, tras un exitoso operativo militar desplegado el 3 de enero. durante una entrevista concedida a Fox News, adelantó que está en sus planes retornar a Venezuela “lo antes posible”, aunque prefirió no revelar su ubicación actual.

En tanto, Machado indicó que seguirá luchando contra el chavismo desde donde pueda: “Cada día decido dónde puedo ser más útil para nuestra causa. Por eso permanecí escondida más de 16 meses, y por eso decidí salir, porque creí que en este momento soy más útil para nuestra causa, al poder hablar desde donde estoy”.

EL 3 ENERO FUE UN DÍA HISTÓRICO

Por otro lado, pese a que Donald Trump no la reconoció como una líder que tenga el respeto del pueblo venezolano durante la conferencia que brindó tras la captura de Nicolás Maduro, la premio Nobel de la Paz agradeció al presidente estadounidense por los que consideró sus “valientes acciones” que condujeron a la captura de Nicolás Maduro.

“El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito y no solo es enorme para los venezolanos. Es un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad”, declaró.

En este contexto, la líder opositora recordó que el Nobel de la Paz se lo dedicó a Donald Trump: “Tan pronto como conocí que habíamos sido nominados para el Nobel de la Paz, se lo dediqué al Presidente Trump porque creía en ese punto que lo merecía. Y mucha gente, la mayoría de la gente, dijo que era imposible lograr lo que él había hecho el sábado 3 de enero”.

Finalmente, María Corina Machado indicó que la captura del líder del régimen chavista representa un punto de inflexión no solo para el futuro de Venezuela, sino para la humanidad, la libertad y la dignidad humana.

