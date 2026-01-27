José Jerí enfrenta siete mociones de censura que buscan retirarlo de la presidencia por el ‘Caso Chifagate’

Mientras se espera reunir las firmas suficientes para convocar a un Pleno Extraordinario y debatir las mociones de censura que se han ido acumulando contra José Jerí, por sus reuniones irregulares con el empresario chino Zhihua Yang, los pedidos para retirar de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, por consecuencia también de la presidencia de la República, siguen ingresando a Mesa de Partes. Ya son siete.

La sétima moción de censura contra José Jerí fue presentada este martes 27 y respaldada de forma multipartidaria por bancadas como Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, Bancada Socialista, Acción Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Bloque Democrático Popular y algunos no agrupados.

Las otras seis mociones también fueron presentadas con un apoyo multipartidario e ingresaron desde el 21 de enero, tras emitirse el primer reportaje periodístico, elaborado por Punto Final, donde se dio cuenta de la reuniones del mandatario sin registrar con el empresario chino, cuyas empresas contratan con el Estado.

FALTAN FIRMAS PARA PLENO EXTRAORDINARIO

Las siete mociones de censura contra José Jerí seguirán esperando a ser vistas hasta que pueda convocarse a un Pleno extraordinario, para lo cual se necesitan 78 firmas. Hasta el momento, solo ocho bancadas estarían dispuestas a apoyar la convocatoria.

Algunas de las bancadas que habrían apoyado serían Renovación Popular, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, Perú Libre, Acción Popular, Bloque Democrático, Honor y Democracia, Bancada Socialista, Avanza País y los no agrupados.

Finalmente, las bancadas que estarían dificultando alcanzar las 78 firmas serían Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, las cuales no han querido firmar el documento para la convocatoria del Pleno extraordinario.

