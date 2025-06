Reducción del IGV: «el peso de esta medida lo asumirá el Gobierno que viene» afirma el economista González Izquierdo

Ante la aprobación reciente de la nueva ley que modifica el artículo 17 del Decreto Legislativo 821, reduciendo la tasa del IGV del 16% al 14% a partir de 2026, el economista Jorge González Izquierdo, aseguró que el peso de esta medida lo va a asumir el Gobierno entrante.

Durante la entrevista en Punto Final, el especialista explicó a detalle lo significativo que puede ser este cambio. Para tener un panorama general, comentó que de esos 18% de IGV que todos conocemos, el 14% va dirigido al Gobierno central, 2% a los municipales y el 2% restante a los regionales; sin embargo, con esta nueva ley, el Parlamento dispuso que de esos 14% que recibe el Gobierno central, 2% se le proporcione a los Gobiernos municipales. Régimen que deberá estar vigente desde el 2026.

«Si hablamos monetariamente, serían 2 mil millones de soles anuales hasta el 2029. Eso es lo que le estarían dando al fondo de las municipalidades«, añadió.

¿Pero esta medida sería efectiva? Lo que nos comenta González Izquierdo puede llegar a ser algo preocupante si las autoridades municipales no tienen las estrategias adecuadas a la hora de invertir en sus proyectos.

«LAS MUNICIPALIDADES TIENEN 63% DE EJECUCIÓN»

Para el político y economista, en promedio en un periodo de 4 o 5 años «las municipalidades tienen una tasa de ejecución de alrededor del 63%«. Por lo que significa que si no hacen uso del 100% de lo que reciben monetariamente, no es porque no quieran sino, porque «no tienen una adecuada capacidad de gestión«, aseguró el entrevistado.

«Con lo que pueden no pueden gastar bien, imagínate ahora le va a caer un chorro de dinero adicional, qué van a hacer«, cuestionó.

Por otro lado, González Izquierdo también hizo referencia de las consecuencias que podría generar la aprobación de ley sobre el cambio de tasa del IGV que se disminuirá para el Gobierno central.

«Ellos deberían cortar gastos y no va hacer gasto corriente, porque eso no se puede tocar. Porque lo que van a disminuir es la tasa de crecimiento del gasto de inversión«, explicó.

Además, mencionó un dato muy relevante, que «el peso de esta medida no lo a va asumir el gobierno de Dina Boluarte, sino el Gobierno que viene«.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CAMBIO DE LEY?

El IGV, un impuesto de naturaleza regresiva que grava el consumo de bienes y servicios, representa una fuente clave de ingresos para el Estado peruano. Actualmente, la tasa efectiva del impuesto es del 18%, compuesta por un 16% correspondiente al IGV y un 2% al Impuesto de Promoción Municipal (IPM). Según la normativa vigente, este tributo se aplica a todas las actividades económicas, salvo excepciones como exportaciones y bienes exonerados.

Este cambio, incluido en la “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun)”, busca fomentar el desarrollo sostenible de las regiones más alejadas del país mediante una redistribución más eficiente de los recursos públicos. Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre especialistas, quienes advierten sobre sus posibles efectos negativos en el déficit fiscal, el gasto público y la calificación crediticia del país.

VIDEO RECOMENDADO